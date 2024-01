Au Tchad, des écoles coraniques se mettre à suivre le programme officiel national

Le jumelage de l’école coranique de Baga-Sola avec l’école formelle date de 2021 et participe de la politique de rénovation des écoles coraniques dans la province du Lac-Tchad, un projet piloté par l’Unicef grâce à l'appui de la Ligue islamique mondiale. Le bâtiment scolaire, complètement délabré, a été rénové par les partenaires humanitaires.

Un accord entre l’UNICEF et l’Etat tchadien a permis de recruter quatre enseignants au début de ce projet. Le partenariat a pris fin l’année dernière et la délégation régionale de l’éducation nationale n'est pas en mesure de supporter la charge de ces enseignants. La politique de rénovation a été initiée pour conscientiser les enfants des écoles coraniques, communément appelés "Mouhadjirine", qui sont souvent utilisés par les éléments de la secte Boko Haram comme kamikazes.

Malloum Ali directeur de l'école coranique de Baga-Sola a dit à VOA Afrique que l’année dernière, les enseignants étaient nombreux, ces enfants ont bénéficié aussi des cours en français et en anglais. Mais cette année, ce n’est pas du tout facile parce qu’il le seul à intervenir du cours préparatoire au cours moyen, ajoutant que les apprenants sont nombreux, ils viennent de Dar-Esalam et du centre-ville de Baga-sola.



L’imam de Baga-Sola, Cheick Ali Oumar, se réjouit du partenariat entre l’Etat tchadien et les organisations humanitaires ayant permis la rénovation de cette école pilote.



"Le jumelage de l’école coranique avec l’école formelle il y a quatre ans dans notre localité est une très bonne chose et nous en sommes reconnaissants. Car grâce à ce jumelage, nous avons bénéficié de la construction de salles de classe, même si ce n'est pas suffisant. Quelques enseignants ont été rémunérés." a déclaré l’imam. Il se réjouit du fait qu’il y a aussi la cantine scolaire, qui permet aussi de lutter contre la mendicité.

A la question de savoir si l’école les écoles coraniques de cette localité seront fermées à l’avenir, Nancy Ndallah du service de la communication de l’Unicef a répondu en disant que cette question est liée à la religion donc, ces écoles ne peuvent pas du coup fermer du coup. Mais elle espère que si ça marche, le projet existera également dans d'autres provinces et certaines écoles coraniques vont copier cet exemple et vont se transformer en écoles coraniques rénovées.

"Dans ces écoles, le programme d’enseignement va au-delà des enseignements coraniques. Le français, les mathématiques, les sciences etc., sont dispensés. C’est une contribution aussi à la protection de ces enfants parce que les fouets qui sont utilisés dans les écoles coraniques sont supprimés ainsi que la mendicité qui expose les enfants en instaurant la cantine scolaire pour permettre à ces enfants de manger sur place à l’école", a-t-elle précisé.



Dans le cadre de la rénovation des écoles coraniques dans la province du Lac-Tchad, plus de 350 élèves de l’école rénovée de Baga-Sola, dont 221 filles, apprennent la langue arabe et la pratique islamique, mais aussi d’autres matières édictées par le Centre national des curricula du Tchad.