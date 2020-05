Soudan du Sud: le vice-président Machar et sa femme frappés du coronavirus

Le premier vice-président du Soudan du Sud, l'ancien chef rebelle Riek Machar, a été testé positif au nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi.

L'épouse de M. Machar, la ministre de la défense Angelina Teny, et "un certain nombre de ses employés et gardes du corps" ont également été infectés, selon une déclaration publiée sur la page Facebook de son bureau.

Selon le communiqué, le diagnostic a été révélé suite aux tests effectués mercredi dernier sur les membres de la task-force de la riposte que M. Machar dirige.

Un certain nombre d'autres membres de la task-force ont également été testés positifs.

Toujours selon le communiqué, M. Machar avait effectué un test le 27 avril 2020, dont le résultat s'est avéré négatif.

Le vice-président devra donc se mettre en quarantaine dans sa résidence.

Il est en bonne santé et ne présente aucun symptôme, selon les autorités médicales du pays.

A ce jour, le Soudan du Sud compte 290 cas confirmés de coronavirus, 4 décès et 4 guérisons.