"Saisie record" de plus de 115 kg de cocaïne au Faso

La saisie de cette drogue a été opérée par la brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso qui a "mis la main sur un trafic illicite composé de 96 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 115,158 kg", indique un communiqué des douanes. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 7,5 milliards de Francs CFA, soit plus de 10,6 millions d'euros.



"Cette saisie record de cocaïne, savamment dissimulée dans des cavités spécialement aménagées dans un véhicule", a permis d'éviter "le possible déversement de cette puissante drogue sur le territoire national et vers d'autres destinations", estiment les douanes.



Le véhicule dans lequel la drogue a été découverte transportait officiellement un chargement de farine de manioc, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Il venait de Sierra Leone et transitait par le Burkina avec pour destination le Ghana, selon elle.



Le Burkina Faso est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest considéré comme plaque tournante du trafic de drogue vers l'Europe. Elle y arrive généralement en provenance de ports d'Afrique de l'Ouest, pour prendre ensuite la direction du nord, vers les déserts malien et libyen.