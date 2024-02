Plusieurs opposants Sénégalais libérés

"La plupart de mes clients dans les dossiers montés pour des considérations politiques sont libérés", a indiqué à l'AFP Me Cheikh Koureissy Bâ. Il a assuré que cela concernait plusieurs dizaines de détenus. Sur une liste de plusieurs d'entre eux donnée à l'AFP par Me Moussa Sarr figurent notamment Aliou Sané, coordinateur du mouvement citoyen "Y'en a marre", Djamil Sane, maire d'une commune de Dakar et plusieurs membres du parti d'opposition ex-Pastef de la figure de l'opposition, Ousmane Sonko.

Un geste d'apaisement des autorités était attendu après la mobilisation citoyenne et de l'opposition contre le report de la présidentielle et les appels d'importants partenaires internationaux du Sénégal à organiser des élections le plus rapidement possible. Trois personnes ont été tuées dans des manifestations interdites et réprimées par les forces de sécurité lors de cette mobilisation.

"La pression internationale fait que le président Macky Sall ordonne des libérations", a estimé Souleymane Djim, membre du Collectif des familles de détenus politiques, qui confirme également que des libérations sont en cours.

L'un des principaux candidats annoncés à la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko, mais aussi son second à la tête du parti Pastef dissous, Bassirou Diomaye Faye, sont détenus depuis 2023. Aucune information ne fait état pour l'heure de leur éventuelle libération.

Plusieurs centaines de membres de l'opposition, plus d'un millier selon certaines organisations de défense des droits humains, ont été arrêtés depuis 2021 et la lutte de pouvoir qui oppose M. Sonko, mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires, et le président Sall.