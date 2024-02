Le président Sall toujours en quête de date pour la présidentielle sénégalaise

Le collectif Aar Sunu Election ("Préservons notre élection") a appelé à une journée Villes mortes et à une grève générale au moment où continuaient les concertations lancées la veille par le président Macky Sall pour sortir de l'une des plus graves crises traversées par le pays depuis des décennies.

Le mot d'ordre a paru largement ignoré dans le quartier central du Plateau et autour du marché populaire de Colobane à Dakar: circulation normale des transports en commun dans un trafic aussi dense qu'à l'accoutumée, foule habituelle autour des échoppes ouvertes...



Les cours ont été supprimés aux lycées John-Fitzgerald-Kennedy et Blaise-Diagne. "Nous avions EPS (éducation physique) ce matin mais nous n'avons pas fait cours. Des élèves d'autres écoles sont venus nous faire sortir", dit un lycéen de terminale à Blaise-Diagne.



Mais Saer Dieng, commerçant de 37 ans, a ouvert son commerce de vêtements. "On vit au jour le jour, on ne peut pas se permettre de rester une journée sans travailler, sinon nos familles ne mangent pas". Badara Dione, conducteur de moto-taxi de 40 ans, n'était même "pas au courant du mot d'ordre". S'il déplore le report de la présidentielle, "une grève générale ne nous arrange pas".



Aar Sunu Election "exige" du président qu'il fixe l'élection avant le 2 avril, fin officielle de son mandat. Aar Sunu fait partie d'un large front politique et citoyen qui s'est formé depuis que le président Sall a déclenché une onde de choc le 3 février en décrétant un report de dernière minute. Ce front soupçonne le président de jouer la montre, soit pour avantager son camp parce que les choses se présenteraient mal pour lui à la présidentielle, soit pour s'accrocher au pouvoir au-delà du 2 avril.

M. Sall a invoqué les vives querelles auxquelles a donné lieu la validation des candidatures et la crainte qu'après les heurts meurtriers connus en 2021 et 2023 un scrutin contesté ne provoque une nouvelle poussée de fièvre dans un pays réputé pour sa stabilité dans une région troublée. Des manifestations contre le report, réprimées, ont fait quatre morts et donné lieu à des dizaines d'interpellations.



Le Conseil constitutionnel a mis son veto au report le 15 février. Mais les Sénégalais, qui ont toujours voté fin février depuis 1978, ignorent toujours quand ils éliront leur cinquième président, et même pour qui ils voteront.

Calendrier resserré

Ils ne sont pas plus fixés sur les échéances après la première journée du "dialogue national" que le président à ouvert lundi à Diamniadio, ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de la capitale. Il s'agit, dit-il, qu'on s'entende sur une date mais aussi sur ce qui devra se passer après le 2 avril et son départ, dans l'éventualité où son successeur ne serait pas élu d'ici là. Dix-sept des 19 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel ont boycotté les discussions, comme Aar Sunu Election et d'autres plateformes.



Rien n'est ressorti lundi qui indique que l'élection pourrait avoir lieu avant le 2 avril. M. Sall a dit souhaiter que les Sénégalais votent d'ici au début de la saison des pluies, en juin/juillet. Il a cité des facteurs compliquant une tenue rapide selon lui: le Ramadan début mars, la fête religieuse du Daaka de Medina Gounass entre fin avril et début mai, la nécessité de publier le décret de convocation des électeurs 80 jours avant le vote.



Les candidats qualifiés et Aar Sunu Election ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il constate le manquement du chef de l'Etat à son devoir d'organiser l'élection. Ils s'inquiètent aussi que le "dialogue" serve à reprendre à zéro la validation des candidatures.



Le président a écarté l'éventualité que le Conseil constitutionnel se substitue à lui en déclarant que c'était à lui qu'il appartenait de déterminer la date. Il a aussi rencontré les représentants de deux collectifs rassemblant des dizaines de "recalés", écartés par le Conseil constitutionnel.



Il a répété son engagement à partir le 2 avril et a même exprimé son impatience de le faire. Certains parmi les quelques centaines de responsables politiques, représentants de la société civile et autres dignitaires religieux qui participaient aux discussions ont réclamé qu'il reste jusqu'à l'installation de son successeur, y compris au-delà du 2 avril.



M. Sall fait vœu de "réconciliation". Il a annoncé un projet de loi d'amnistie qui visera les faits survenus au cours des troubles survenus depuis 2021, et encore récemment en février après l'annonce du report. L'amnistie est elle-même controversée.