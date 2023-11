Sénégal: le président ordonne des mesures d'urgence face à l'émigration clandestine

M. Sall a demandé mercredi au gouvernement "de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national", dit un communiqué publié après le Conseil des ministres. L'effort devra associer les ministres de l'Intérieur, des Armées, de la Jeunesse ou encore de la Pêche, selon le communiqué qui fait aussi référence à la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière présentée en juillet par le gouvernement.

Le Sénégal fait face à un flot de départs par la mer à destination des Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe. La presse rapporte plusieurs fois par semaine des arrivées de pirogues aux Canaries, des interceptions ou des sauvetages dans l'Atlantique, au large du Sénégal ou dans les eaux à l'approche des Canaries. Cette migration dangereuse a donné lieu à une série de drames.



La presse fait à nouveau état depuis le début de la semaine de la disparition d'un nombre considérable de migrants partis de Bargny, sur la côte à l'est de Dakar. L'AFP n'a pu obtenir de confirmation de ces disparitions de la part des autorités. La question migratoire est devenue un thème de la campagne en cours pour la présidentielle de février 2024. Le Premier ministre Amadou Ba est le candidat du camp présidentiel pour succéder à M. Sall.



Les Canaries connaissent un nombre record d’arrivées de migrants depuis 2006 avec 30.705 personnes arrivées entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit plus du double (+111%) par rapport à la même période l’an dernier, selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur. Les deux tiers sont originaires d’Afrique sub-saharienne, selon l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex. Les Sénégalais sont avec les Marocains les plus nombreux parmi les nouveaux arrivants, selon Frontex et plusieurs ONG espagnoles.