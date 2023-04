Sénégal: le divorce est consommé entre Macky Sall et Idrissa Seck

Le président sénégalais Macky Sall a officialisé lundi sa rupture avec un de ses principaux alliés dans la coalition au pouvoir, l'ex-Premier ministre Idrissa Seck qui a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, à dix mois de ce scrutin.

M. Seck, 63 ans, chef de gouvernement entre 2002 et 2004 sous l'ex-président Abdoulaye Wade, était arrivé deuxième derrière M. Sall à la présidentielle de 2019. Il avait en novembre 2020 quitté l'opposition pour rejoindre la coalition présidentielle et avait dans la foulée été nommé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese), une institution consultative. Son parti avait également intégré le gouvernement où il comptait deux membres.

Le président Sall a "mis fin" lundi aux fonctions de M. Seck à la tête du Cese et à celles de MM. Yankhoba Diatara, ministre des Sports, et Aly Saleh Diop, ministre de l'Elevage, selon un communiqué officiel transmis à l'AFP. M. Seck a été remplacé à la tête du Cese par un ancien ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui était directeur de cabinet du président Sall. Le Premier ministre Amadou Bâ va, "cumulativement avec ses fonctions", diriger les ministères des Sports et de l'Elevage, selon ce communiqué.



L'ex-Premier ministre Seck avait annoncé samedi son départ du Cese, ainsi que le départ de son parti de la coalition présidentielle et la démission des deux membres ministres dans le gouvernement, après avoir le 14 avril déclaré sa candidature à la présidentielle. Le président Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, reste muet sur ses intentions à propos de la présidentielle de février 2024, pour laquelle une vingtaine de candidats se sont déjà déclarés. Ses opposants estiment qu'il finit ses deux mandats légaux.