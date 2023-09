La Marine sénégalaise intercepte 272 migrants clandestins en pirogues

Parmi les passagers stoppés vendredi dans l'Atlantique à 100 km au large de Dakar par un patrouilleur de la Marine se trouvaient 16 femmes et 7 enfants, a-t-elle dit sur les réseaux sociaux. Ils ont été ramenés au port de Dakar.

Un autre bâtiment avait intercepté jeudi une pirogue avec 71 migrants.

La Marine sénégalaise multiplie les arraisonnements, les opérations de secours ou de prise en charge de migrants clandestins ces dernières semaines. Elle a ainsi stoppé le voyage de 1.693 migrants depuis le 1er juillet, selon un décompte établi à partir de ses informations sur les réseaux sociaux. Nombre des passagers de ces pirogues sont Sénégalais, mais il y a d'autres nationalités.

Des milliers d'Africains espérant une vie meilleure tentent chaque année de gagner l'Europe par l'Atlantique en longeant les côtes, malgré la dangerosité du périple.

Ils voyagent à bord de modestes bateaux ou pirogues à moteur fournis par des passeurs monnayant le voyage. Beaucoup accostent aux Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe.



Les Sénégalais sont l'un des principaux pays de provenance des migrants qui débarquent aux Canaries.

Les Canaries ont connu entre le 1er janvier et le 31 août 11.439 arrivées de migrants, 7,5% de plus que sur la même période en 2022, selon des données du ministère espagnol de l’Intérieur. C'est le chiffre le plus élevé sur cette période de l’année depuis au moins 2018, et très probablement depuis 2006.

Les Sénégalais représentent la deuxième nationalité des migrants ayant traversé l’Atlantique entre janvier et juillet 2023 (21 % du total), derrière les Marocains (29%) et devant les Ivoiriens (12%) et les Guinéens (10%), selon l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex.

Cent quarante migrants sont morts ou ont disparu dans cette traversée depuis le début de l’année, selon des données reçues de l'Organisation internationale pour les migrations début septembre.



L’ONG espagnole Caminando Fronteras qui, à la différence de l’OIM, s’appuie sur des appels d’urgence avec les clandestins en mer ou leurs proches, parlait, elle, alors de 778 morts ou disparus au premier semestre.

Une soixantaine de Sénégalais sont présumés avoir péri après avoir pris la mer en juillet à bord d'une pirogue repérée et secourue au large du Cap Vert le 14 août.