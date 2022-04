La Suède extrade un Rwandais soupçonné de génocide

Un Rwandais soupçonné de génocide qui vivait en Suède depuis une quinzaine d'années a été extradé mercredi vers son pays, où il sera jugé pour son rôle présumé dans les massacres de 1994.

Jean-Paul Micomyiza, qui a perdu son combat judiciaire contre son extradition en décembre, est apparu menotté à sa descente d'un avion de la compagnie RwandAir et a été immédiatement emmené par deux policiers rwandais.



M. Micomyiza, alias Mico, est accusé d'avoir été impliqué, alors qu'il était étudiant à l'université, dans le génocide de 1994, au cours duquel 800.000 personnes ont été tuées, selon l'ONU, principalement issues de la minorité tutsi.



Cet homme, aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, était membre d'un comité "dont la mission consistait à rechercher et identifier des civils tutsi pour qu'ils soient tués et il a par conséquent joué un grand rôle dans le génocide contre les Tutsi", a indiqué dans un communiqué l'organe national de poursuite judiciaire (NPPA).



Un porte-parole de cette instance, Faustin Nkusi, a indiqué à l'AFP que les autorités allaient s'atteler au processus d'inculpation de M. Micomyiza en vue de son procès.



Le ministère public a remercié la Suède, où M. Micomyiza vivait depuis 2007, pour sa coopération et sa "contribution à l'effort global de lutte contre l'impunité".



Le ministère suédois de la Justice a confirmé la décision d'extrader cet homme mais s'est refusé à fournir de plus amples détails concernant sa vie en Suède.