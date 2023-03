Russie, Iran et Chine mènent des exercices navals en mer d'Arabie

"Un exercice naval trilatéral auquel participent la marine russe, la marine chinoise et les forces navales iraniennes a débuté aujourd'hui dans les eaux de la mer d'Oman, à proximité du port iranien de Chabahar", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

La Russie a envoyé pour ces manoeuvres un détachement de sa flotte du Nord, dont la frégate amiral Gorchkov et un tanker. La Chine disposera du destroyer Nanjing et l'Iran des frégates Sakhand et Jamaran, et de la corvette Bayandor.



Ils visent notamment mener en escouade "des manoeuvres conjointes et des tirs d'artillerie de jour comme de nuit", à s'entraîner à la "libération d'un navire capturé" ou encore travailler sur "l'assistance aux navires en détresse", selon Moscou.



La Russie a mené plusieurs exercices militaires avec ses partenaires depuis le début de son offensive militaire en Ukraine lancée il y a plus d'un an. Outre des manoeuvres avec son allié bélarusse, Moscou a pris part à des exercices navals avec la Chine et l'Afrique du Sud en février. La Russie a aussi mené des exercices navals avec Pékin en décembre et aériens en novembre.



Moscou et Pékin se présentent comme un contre-poids géopolitique face aux Etats-Unis et ses alliés. L'Iran est de son côté accusé de livrer à la Russie des armes et munitions pour son offensive en Ukraine, et notamment des drones explosifs.