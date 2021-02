RDC: retour de la peste en Ituri, avec plus de 500 cas et 31 décès

Plus de 500 cas de peste ont été détectés dans une région du nord-est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois, faisant une trentaine de morts, a appris vendredi l'AFP auprès des autorités sanitaires et d'experts.

Actuellement, nous avons "plus de 520 cas de peste" dont "plus de 31 décès", a déclaré le Dr Patrick Karamura, ministre provincial de la Santé de l'Ituri, une région où la peste est endémique.

Dans cette "résurgence" des cas, "il n'y a pas que des cas de peste bubonique. Nous avons aussi cinq cas de peste pulmonaire, deux autres cas de peste septicémique", a-t-il indiqué.

Des cas sont apparus entre le 15 novembre et le 13 décembre dans la zone de santé de Biringi, située dans le territoire d'Aru en Ituri, a expliqué la Dr Anne Laudisoit, épidémiologiste à Ecohealth Alliance, une ONG basée à New York, qui séjourne dans la zone avec une équipe des chercheurs.

L'âge moyen des personnes touchées est de 13 ans, ajoute-t-elle. Cependant, il y a de grandes divergences : "la personne la plus jeune est âgé de 3 mois et la plus âgée, 73 ans", a expliqué la spécialiste.

Selon la Dr Anne Laudisoit, au moment des premiers cas, "il y a eu une mortalité massive des rats, ce qui est vraiment indicateur de la peste". Les rats meurent, les puces qui sont sur eux cherchent un autre animal sur lequel se nourrir et l'animal le plus proche, c'est l'homme, a-t-elle expliqué.

"Une recrudescence des cas de peste est constatée depuis juin 2020 dans la zone de santé de Rethy, dans la province de l’Ituri", avait alerté dès le 20 juillet l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ituri est la seule zone en RDC où la peste est endémique. La maladie y a été confirmée dès 1926.

Depuis le lac Albert jusqu'à la région d'Aru frontalière du Soudan du sud, il s'agit d'"une zone où la peste ressurgit fréquemment et de manière imprévisible", selon Dr Laudisoit.

La peste est causée par une bactérie, Yersinia pestis, transmise à l'homme généralement par une piqûre d'une puce infectée. La maladie se manifeste par des frissons, des maux de tête et un gonflement douloureux des ganglions.

Le dernier bulletin des urgences sanitaires de l'OMS énumère sept incidents majeurs en RDC, qui touchent plus de cinq millions de personnes. Il s'agit, entre autres, des épidémies de choléra et de polio, en plus du coronavirus.