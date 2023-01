RDC: “Le Rwanda n'a aucune intention d'expulser des réfugiés”

“Le Rwanda n'a aucune intention d'expulser des réfugiés”, selon une porte-parole du gouvernement rwandais qui dément les informations selon lesquelles Kigali n'accepterait plus que des ressortissants de la République démocratique du Congo voisine restent au Rwanda.

“Nous accueillons toujours les personnes qui fuient les conflits et les persécutions et c'est exactement ce que nous faisons depuis des décennies”, a affirmé Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement depuis Kigali, dans un entretien téléphonique avec James Butty de la VOA.

Lundi, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que le Rwanda n'allait plus porter la responsabilité de prendre soin des réfugiés congolais dont le nombre ne cesse de croitre face à l’insécurité qui fait rage dans l’est de la RDC.

“Le Rwanda accueille plus de 75 000 réfugiés congolais. Certains sont ici depuis plus de 25 ans. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité dans l'est de la RDC car le gouvernement de la RDC n'a pas réussi à leur assurer une sécurité de base”, a précisé Mme Makolo.

“Les Congolais et la communauté internationale continuent de fuir la responsabilité qui est la leur, à savoir de résoudre les véritables causes de cette crise, dont un facteur majeur est la préservation par les dirigeants politiques et militaires de la RDC de la milice génocidaire des FDLR et de ses affiliés”, a-t-elle ajouté.

“Le Rwanda ne peut pas prendre la responsabilité de l'échec de l'État en RDC, et le Rwanda seul ne peut pas prendre la responsabilité des réfugiés qui résultent de cet échec de l'État”, a conclu Yolande Makolo.

Le Rwanda est en désaccord avec son voisin la RDC, les deux pays s'accusant mutuellement de soutenir des groupes armés hostiles.