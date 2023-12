Une ONG accuse des militaires burundais de viols en RDC

"Depuis fin 2021, des membres de l’armée burundaise (...), ont violé et maltraité des civils congolais au Sud-Kivu", dans l'est de la RDC, a assuré l’Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB), affirmant que ces actions ont été commises "à l’abri des regards du public, sans aucun contrôle ni responsabilité".

De nombreux groupes armés et autres milices sévissent depuis trois décennies dans l'est de la République démocratique du Congo, un héritage des guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000. Depuis plusieurs années, les forces armées burundaises mènent des opérations conjointes avec les forces congolaises dans l'Est.



Selon l’Initiative pour les droits humains au Burundi, en septembre 2022 "des militaires burundais ont violé une Congolaise et sa belle-soeur de 16 ans, devant ses trois enfants". L'IDBH a également accusé des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir au Burundi, les Imbonerakure, d'avoir "enlevé, détenu arbitrairement et maltraité des civils congolais, et pillé leurs biens".



Pour l'ONG de défense des droits humains, les "acteurs internationaux" devraient faire pression sur les autorités burundaises, notamment le président burundais Évariste Ndayishimiye, "pour qu’elles obligent leurs troupes à rendre des comptes". Le président Évariste Ndayishimiye, le ministre de la Défense du Burundi Alain Tribert Mutabazi ainsi que son homologue en RDC Jean-Pierre Bemba, n'ont pas donné suite aux sollicitations de l'ONG.



Si la communauté internationale a salué une certaine ouverture du pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye en juin 2020 après la mort soudaine de Pierre Nkurunziza, une commission d'enquête de l'ONU affirmait en septembre 2021 que la situation des droits de l'Homme restait "désastreuse" au Burundi.



Plusieurs centaines de soldats burundais de la force est-africaine déployée dans l'est de la RDC se sont retirés dimanche de la région, après le non-renouvellement de sa mission par Kinshasa qui l'a jugée inefficace. Mais des soldats burundais sont toujours présents dans le cadre d'accords bilatéraux.