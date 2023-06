Au moins neuf morts en RDC dans une attaque de village attribuée aux ADF

Selon le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), réseau d'analystes basés dans l'est de la RDC, plusieurs personnes sont également portées disparues après cette attaque qui a aussi fait un blessé grave. "Les ADF sont soupçonnés", précise le KST.

Cette incursion de présumés rebelles ADF (Forces démocratiques alliées) a eu lieu dans le village de Museya Kanyamutsutsa, dans le territoire de Beni, a précisé à l'AFP Delphin Maleki, vice-président de la société civile locale, qui a confirmé le bilan d'au moins neuf morts. Selon lui, en plus d'otages, les assaillants ont emporté "du bétail et du matériel".



"Tout a commencé vers 20H00. Nous avons été surpris par les ADF pendant que nous étions dans nos maisons", a témoigné par téléphone un habitant du village, Socrate Mumbere. Selon lui, "le bilan est de dix morts – six hommes et quatre femmes", tués pour la plupart par armes blanches. "Des chèvres, des poules, des vêtements ont été volés" et des boutiques vandalisées, a-t-il ajouté.



"Nous condamnons ces tueries perpétuelles, nous demandons la sécurisation de nos populations", a déclaré M. Maleki, en regrettant que les forces de sécurité n'aient pas réagi à temps. Pourtant, selon lui, des militaires congolais et ougandais sont stationnés à seulement trois km du lieu de cette attaque. Des opérations conjointes sont menées par les deux armées dans la partie nord du Nord-Kivu et dans la province voisine d'Ituri depuis fin 2021 contre les ADF.



A l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Ils ont fait allégeance en 2019 au groupe Etat islamique, qui les présente comme sa branche en Afrique centrale, et sont aussi accusés d'attentats jihadistes sur le sol ougandais.

Plusieurs autres incursions de rebelles ADF présumés ont été signalées depuis début mai dans le territoire de Beni par le Baromètre sécuritaire du Kivu. Selon le KST, au moins 15 civils ont été tués le soir du 27 mai dans trois villages et une quinzaine d'autres le 19 mai dans une autre localité.