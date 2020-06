Appel à la destitution d'un général congolais 10 ans après la mort de l'activiste Floribert Chebeya

Le 2 juin 2010, le directeur de l'ONG la Voix des sans voix (VSV), Floribert Chebeya, était retrouvé mort. Son chauffeur sera déclaré mort quelques mois plus tard.

Le 1er juin 2010, les deux hommes s'étaient rendus à l'Inspection générale de la police à Kinshasa.

Dix ans plus tard, la Voix des sans voix (VSV) et plusieurs organisations congolaises "demandent au président de la République de relever de ses fonctions le général John Numbi", Inspecteur général de la police à l'époque des faits, et actuel Inspecteur général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Ces organisations considèrent que ce geste serait comme "un signal fort de lutte contre l’impunité des crimes contre les défenseurs des droits de l’Homme".

Elles demandent que le général Numbi soit mis "à la disposition de la justice en garantissant ses droits à la défense".

Le président de la VSV a également demandé au chef de l'Etat "magistrat suprême" la ré-ouverture du procès Chebeya.

Cinq policiers avaient été condamnés à l'issue d'un procès devant la justice militaire en 2011. Le général John Numbi avait été entendu comme témoin.

Le général John Numbi a été nommé à son poste actuel par l'ancien président Joseph Kabila, au pouvoir entre 2001 et 2019.

Le général Numbi avait été détaché fin 2019 à Beni (est) avec l'Etat-major pour lutter contre les massacres de civils attribués au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF).