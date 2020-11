Le départ d'Idrissa Seck vers la majorité présidentielle ouvre la voie à Ousmane Sonko

Au Sénégal, l’espace politique a été complètement bouleversé par le départ du principal opposant Idrissa Seck vers la majorité présidentielle. S’en sont suivies d’autres défections au sein de l’opposition.

Considéré jusqu'ici comme un farouche opposant du président Macky Sall, Idrissa Seck était perçu par beaucoup d’observateurs comme le leader naturel de l’opposition grâce à sa 2e place lors de la dernière présidentielle.

Pourtant, le juriste et analyste politique Rosnert Ludovic Alissoutain estime que son arrivée dans la mouvance présidentielle ne devrait pas surprendre.

"Il avait rejoint le président Abdoulaye Wade au moment où il était peut-être l’homme politique le plus populaire au Sénégal, on lui a pardonné ça parce qu’il a été deuxième de la présidentielle de l’époque. Maintenant, il revient faire encore une volte-face et je crois que cette fois-ci lui-même il sait qu’on ne lui pardonnera pas ça", affirme-t-il.

Pour le juriste, l’attitude d’Idrissa Seck interroge sur la finalité de sa carrière politique: "peut-être qu’il veut juste préparer sa retraite en ayant quelques ressources" au Conseil Économique, Social et Environnemental et en "apportant quelques financements" à son parti.

Selon le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye, cette reconfiguration de l’espace politique sénégalais montre que Macky Sall est impitoyable face à ses adversaires. Pour lui, il est parvenu à mettre dans sa poche les partis classiques tout en utilisant la machine judiciaire pour broyer ceux qui voulaient lui tenir tête.

"Tout ce que l’on puisse reprocher à Macky Sall je crois que ce n’est pas le fait qu’il ne soit pas un bon politicien. Depuis son discours de Kaffrine où il disait qu’il allait réduire l’opposition à sa plus simple expression et il est en train de le faire", explique-t-il.

Le journaliste détaille la méthode du président pour régner sur l’espace politique. "Il est parvenu à mettre dans sa poche les deux principaux partis socio-démocrate de ce pays que sont l’AFP et le PS, par la suite il a déstabilisé complètement le PDS en utilisant la machine judiciaire", analyse-t-il.

Ce nouveau coup politique du Président Macky Sall va-t-il affaiblir l’opposition?

Pour l’analyste politique Rosnert Ludovic Alissoutain,"ça ne change absolument rien et tout le monde sait que l’opposition aujourd’hui au Sénégal si ce n’est pas Guy Marius Sagna, c’est Ousmane Sonko, le reste ne dit rien, même le PDS ne réagit plus peut-être qu’ils ont leurs raisons mais il n’y a que Sonko et une partie de la société civile qu’on entend", fait-il remarquer.

Donc pour lui, Idrissa Seck "ne s’opposait pas et il était silencieux depuis qu’il avait perdu les élections, donc s’il va au pouvoir ça change quoi ? Absolument rien".

Le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye pense qu’avec le départ d’Idrissa Seck, l’opposition est amputée d’une force réelle. Il y aura forcément une nouvelle configuration autour de Ousmane Sonko.

"Le champ de l’opposition va être dirigé qu’on le veuille ou non par Ousmane Sonko. Maintenant qu’elles sont aussi les autres forces qui sont en présence dans cette opposition? Il y a Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, il y a l’équation du PDS", explique-t-il.

Pour lui, le PDS est la première "force de l’opposition parlementaire mais ils ont un problème de leadership et c’est la raison pour laquelle le PDS a du mal à s’affirmer" sur le plan politique.

L’opposition sénégalaise est de plus en fragmentée et sa principale figure Ousmane Sonko a quitté la coalition qui l’a porté à la 3e place de la présidentielle suite à une audience secrète entre un de ses principaux alliés et le président Macky Sall.