Quand le président béninois dispense ses conseils à Macron

Des résultats "mitigés", mais qui "demeurent un moindre mal", a rassuré Patrice Talon sur son compte Twitter après l'annonce dimanche soir selon laquelle le président français perdait sa majorité absolue à l'Assemblée nationale pour une majorité relative qui complique grandement ses affaires à l'orée de son second quinquennat.



"La routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci", philosophe le chef de l'Etat béninois, allant jusqu'à appeler la France à se "réinventer politiquement" pour "préserver sa grandeur et ses acquis".

Pas d'inquiétude, insiste Patrice Talon: à n'en pas douter, son homologue français dispose du "doigté et (de) la clairvoyance nécessaires". Et de conclure: "C'est la marque des grands hommes."



Elu en 2016 et réélu en 2021, le président Talon dispose d'une majorité totale à l'Assemblée nationale béninoise, après les élections législatives de 2019, émaillées de violences, où aucun parti d'opposition n'avait été autorisé à présenter de candidats.



Dans ses relations avec l'ex-puissance coloniale française, il s'est montré un défenseur sourcilleux de la souveraineté de son pays.