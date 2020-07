Protais Mpiranya est recherché pour avoir participé au génocide rwandais

Le Malawi a enfin un président nouvellement investi après un processus électoral de 13 mois. Le 23 juin, le leader de l’opposition Lazarus Chakwera a remporté la présidentielle réorganisée, battant le président sortant Peter Mutharika avec plus de 58% des suffrages.

Le premier scrutin présidentiel a eu lieu en mai 2019, à l’issue de laquelle le président Mutharika avait remporté une mince victoire. Mais M. Chakwera, qui était arrivé en seconde position, a fait état de fraude électorale et saisi la cour constitutionnelle du Malawi. La cour a mis à jour des irrégularités généralisées et a ordonné en février 2020 la tenue d’une nouvelle élection. Le Malawi n’est que le second pays africain à annuler une élection présidentielle pour irrégularités après le Kenya en 2017.

Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a exprimé son admiration pour l’engagement au respect des règles de l’Etat de droit et de la démocratie dont a fait montre le Malawi durant son élection présidentielle.

« Le people du Malawi a élu Lazarus Chakwera comme son prochain président. Ce n’est que la seconde fois qu’une cour en Afrique annule une élection présidentielle entachée d’irrégularités, et c’est la première fois qu’une élection réorganisée s’est soldée par la victoire du candidat de l’opposition. C’est assurément une opportunité historique pour ce pays. »

Le président Chakwera a qualifié son élection de « victoire pour la démocratie et la justice. » Dans son discours d’investiture, il a promis de ne pas se placer au-dessus de la loi. « Cela signifie que, ainsi que l’exige la loi, je ferai une déclaration complète de mon patrimoine chaque année ; j’irai au Parlement pour être interrogé sur ma gestion des affaires de l’Etat ; Je ferai des propositions de loi pour réduire les pouvoirs de la présidence et autonomiser les institutions - notamment le Parlement et le Bureau anticorruption - pour qu’elles fonctionnent en toute indépendance. »

C’est une opportunité historique pour que le Malawi œuvre en vue d’un futur plus prospère, un gouvernement redevable, et la liberté.