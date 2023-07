Première victoire africaine au Mondial féminin : le Nigeria surprend l'Australie

De leur côté, les "Matildas", qui auraient pu directement se qualifier avec une victoire, doivent maintenant absolument s'imposer contre le Canada, champion olympique, pour passer en huitième de finale. Pour ce choc du groupe B, le Canada n'a besoin que d'un nul pour aller en phase finale.



Dans une grosse ambiance au Lang Park, à guichets fermés (49156 spectateurs), à Brisbane, les Australiennes, qui ont manqué de réalisme surtout en première période, n'ont pas réussi à répondre à la fougue du Nigeria, qui a aussi très bien défendu.



Car comme lors de leurs premier match contre le Canada, les Super Falcons, 40e Fifa, ont impressionné, notamment par leur attaques rapides. Elles disputent leur 9e Coupe du Monde et pourront comme en 2019 atteindre les huitièmes de finale.



Juste avant la mi-temps, ce sont pourtant les Matildas qui ont ouvert le score: sur un centre de Foord, lancée dans le couloir gauche, Van Egmond a conclu d'un plat du pied, faisant exulter le stade (45+1).



Mais la joie a été de courte durée pour les hôtes car cinq minutes plus tard (45+6), les Nigérianes ont égalisé, grâce à Uchenna Kanu.



Puis, à la suite d'un corner repoussé, la défenseure Osinachi Ohale, bien placée, a poussé le ballon dans le but australien, victime en même temps d'un coup de pied dans le ventre (65e).



Rentrée en jeu en seconde période, la vedette des Super Falcons, l'attaquante du Barça Asisat Oshoala a su profiter d'une erreur défensive pour se glisser dans la surface australienne et tromper la gardienne (73e), servie par la future joueuse du PSG Nicole Payne.



Poussée par leur public, les "Matildas" ont essayé de revenir au score en vain, malgré un but dans les arrêts de jeu de la tête d'Alanna Kennedy (90+10).



"Elles ont été excellentes en contre et elles ont terminé leurs occasions. Nous devons juste penser au Canada maintenant", a réagi après le match la capitaine australienne Steph Catley.



"Nous n'avons pas été assez patientes parfois et nous n'avons pas été pas assez efficaces", a-t-elle poursuivi sur la chaine Optus Sport.



Pour le sélectionneur du Nigeria, Randy Waldrum, "obtenir deux résultats contre deux équipes de haut niveau en dit long sur notre coeur et sur le désir de compétition de l'équipe".



"Ce n'est pas toujours le meilleur talent qui gagne, c'est l'équipe qui travaille le mieux ensemble', a-t-il ajouté.