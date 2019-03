Présidentielle Malawi: l'ex-présidente Joyce Banda soutient l'opposant Lazarus Chakwera

"Nous partageons le même programme et avons les mêmes aspirations pour le Malawi", a expliqué Joyce Banda lors d'une conférence de presse commune avec Lazarus Chakwera.

Le Malawi pourrait connaître "une forte croissance si ses frères et soeurs décidaient de mettre de côté leurs egos et aspirations et partageaient l'idée de bien commun", a-t-elle ajouté à Lilongwe.

De son côté, Lazarus Chakwera a "assuré que les membres les plus brillants du Parti du peuple (la formation de Joyce Banda) auront un rôle à jouer" dans son gouvernement.

En dépit de l'accord conclu entre Joyce Banda et Lazarus Chakwera, leurs deux partis s'affronteront lors des législatives organisées le 21 mai.

En 2014, Joyce Banda était arrivée en troisième position de la présidentielle derrière Peter Mutharika, l'actuel président, et Lazarus Chakwera.

Première femme à la tête du Malawi (2012-2014), Joyce Banda avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à l'élection présidentielle et après avoir été mise en cause dans une affaire de corruption dite du "Cashgate".

Elle est rentrée au Malawi l'an dernier après quatre ans d'exil.

En février, elle avait d'abord annoncé une coalition avec l'actuel vice-président Saulos Chilima, en rupture de ban avec le chef de l'Etat Peter Mutharika. Elle avait ensuite changé d'avis pour faire cavalier seul pour la présidentielle, avant de se ranger finalement derrière Lazarus Chakwera.

Depuis des mois, le mécontentement populaire gronde contre Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014. Sa popularité a été écornée par un scandale de pots-de-vin, les pénuries de nourriture et les coupures d'électricité.