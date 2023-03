Poutine promet de livrer l'Afrique en céréales si l'accord sur les exportations ukrainiennes n'était pas reconduit

"Si nous décidons en fin de compte de ne pas prolonger cet accord dans 60 jours, alors nous sommes prêts à livrer depuis la Russie gratuitement tout le volume qui était destiné ces derniers temps aux pays les plus nécessiteux d'Afrique", a-t-il déclaré lors d'un discours à Moscou devant des responsables africains.

Selon lui, la Russie "remplit consciencieusement toutes ses obligations, tant dans l'approvisionnement en nourriture, engrais, carburant et autres produits critiques pour les Etats du continent, contribuant ainsi à assurer leur sécurité alimentaire et énergétique". Il a une nouvelle fois réitéré ses critiques envers les Européens, les accusant de s'accaparer les céréales qui quittent les ports ukrainiens.



"Seuls 3 millions de tonnes de céréales ont été expédiées vers l'Afrique et 1,3 million vers les pays les plus pauvres d'Afrique", a-t-il affirmé, contre "12 millions de tonnes envoyées de Russie" vers le continent. Le président russe a affirmé, dans son discours, que Moscou "décidera de sa participation future" à l'accord céréalier, qui a été prolongé samedi jusqu'au 18 mai, uniquement si "une mise en oeuvre juste et complète" de celui-ci est "assurée".



Plus tôt lundi, le ministère russe des Affaires étrangères avait conditionné la continuation de Moscou à l'accord notamment à "la reconnexion" de la banque Rosselkhozbank au système de paiement international Swift, "l'abolition des restrictions sur l'assurance et la réassurance" des navires, ou encore "le déblocage des avoirs étrangers et les comptes des entreprises russes associés à la production et au transport de denrées alimentaires et d'engrais".



"Sans progrès dans le respect de ces exigences notre participation à (l'accord) sera suspendue", a mis en garde le ministère russe. En l'état actuel, "l'accord continue de fonctionner pendant les deux prochains mois dans les paramètres existants, sans aucun changement dans les ports concernés", a-t-il enfin précisé dans ce communiqué.