Pfizer dit que son vaccin covid peut être administré aux enfants de 5 à 11 ans

Le vaccin COVID-19 de Pfizer est efficace chez les enfants âgés de cinq à onze ans, a annoncé la société lundi.

La société va bientôt demander l'homologation aux États-Unis pour cette tranche d'âge, une étape clé dans l'initiation de la vaccination chez les jeunes enfants.

Le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech est déjà disponible aux États-Unis pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Mais avec la reprise des classes, on observe aux États-Unis une forte augmentation des infections chez les enfants.

De nombreux pays occidentaux ont limité les vaccinations à 12 ans et plus jusqu'à ce qu'ils disposent de données sur le dosage et la fiabilité chez les patients plus jeunes.

Vaccination en cours à Cuba et en Chine

Ailleurs, la vaccination des enfants en bas âge est déjà en cours. A Cuba, les autorités sanitaires ont commencé à vacciner les enfants à partir de l'âge de deux ans, avec un vaccin développé sur place.

En Chine, les autorités ont autorisé l'utilisation de deux vaccins développés localement à partir de l'âge de trois ans.

Même si les enfants sont moins exposés au risque de tomber gravement malade ou de mourir de la maladie COVID-19, à ce jour plus de 5 millions d'enfants ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie aux États-Unis et au moins 460 en sont morts, selon l'Académie américaine de pédiatrie.

Les cas chez les enfants ont augmenté de façon spectaculaire à mesure que la variante du delta s'est répandue dans le pays.