Autonomisation des femmes et féminisme dans "Our Voices"

"Our Voices" est une émission télévisée en anglais d'une demi-heure consacrée aux femmes africaines du monde entier. Elle passe dans plus de vingt télévisions partenaires - Ghana, Sierra Leone, Cameroun, Ouganda, Kenya et toute l'Afrique australe. "Our Voices" parle avant tout de l’autonomisation des femmes africaines. Elle encourage les femmes africaines à parler des problèmes qui les préoccupent et qui ont une incidence sur leur vie et leur avenir, y compris la politique, les entreprises et les migrations.