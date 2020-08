Onze morts après une attaque d'envergure des shebab à Mogadiscio

L'attaque a débuté par l'explosion vers 18h heure locale d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite sur la plage du Lido, fréquenté par les dirigeants somaliens.



Des témoins ont déclaré au service somalien de La Voix de l’Amérique qu’après l’explosion des hommes armés avaient pris d’assaut l’hôtel et affrontés les forces de sécurité arrivées sur les lieux. Les combats ont duré plus de quatre heures avant que les forces spéciales viennent à bout des jihadistes. Les militaires ont réussi à évacuer plus de 200 personnes de l'hôtel, dont le propriétaire Abdullahi Mohamed Nur, un ancien ministre.



Ismail Mukhtar, porte-parole du ministère de l'Information a déclaré que 11 personnes avaient été tuées, dont un agent de sécurité. Les services ambulanciers ont évacués près de 30 blessés.



Le groupe jihadiste Al-Shabab a revendiqué l'attaque.