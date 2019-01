Nomination d'un nouveau Premier ministre

"M. Christophe Joseph Marie Dabiré est nommé Premier ministre", a déclaré à la télévision d'État le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, lisant un décret présidentiel.

Christophe Dabiré, précédemment commissaire représentant du Burkina Faso à l'Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine), a été ministre sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré, avec Roch Marc Christian Kaboré comme Premier ministre (1994 à 1996).

Il a dirigé le département de la Santé (1992- 1997) puis celui de l'Enseignement secondaire et supérieur et de la recherche scientifique (1997-2000).

Il a également été député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2007 sous la bannière de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

La démission du précédent gouvernement dirigé par Paul Kaba Thiéba avait été annoncé vendredi soir par un communiqué de la présidence.

Aucune explication n'avait été donnée mais selon des sources proches de la présidence, le président Kaboré souhaitait donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement, confronté à des menaces terroristes et à une fronde sociale croissantes, avec des mouvements d'humeur récurrents dans les différents services publics.

Des acteurs de la société et des partis politiques de l'opposition demandaient depuis plusieurs mois la démission de plusieurs membres du gouvernement, particulièrement des ministres chargés de la Sécurité et de la Défense nationale, alors que les forces de sécurité burkinabè se montrent incapables de stopper les attaques des groupes jihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières depuis près de quatre ans.

