NBA: San Antonio arrache une précieuse victoire sur Denver dans la course aux play-offs

Mené par son duo-vedette DeMar DeRozan (24 points) et Lamarcus Aldridge (22 points), les Spurs ont compté jusqu'à 21 points d'avance mais ne l'ont emporté que sur le fil après le retour tonitruant des Nuggets en fin de match.

Les Texans ont perdu le dernier quart-temps 34 à 19 et n'ont pas marqué le moindre point lors des dernières 2 minutes 30 de la rencontre, laissant les visiteurs shooter trois fois en vain pour la gagne dans les 16 dernières secondes.

Les 25 points de Jamal Murray et les 22 points, 10 rebonds et 6 passes de Nikola Jokic n'auront pas suffi à sauver les Nuggets, qui encaissent une troisième défaite de suite.

- Les playoffs s'éloignent pour les Lakers -

Dans l'autre gros match de la soirée, les Los Angeles Lakers ont laissé le derby aux Clippers (113-105) et voient les play-offs s'éloigner encore un peu plus.

Malgré les 27 points, 8 rebonds et 6 passes de LeBron James et un Rajon Rondo des grands soirs auteur d'un triple double (24 pts, 12 passes, 10 rebonds), les Lakers ont été dominés par leurs rivaux et restent enlisés à la dixième place de la Conférence Ouest.

"J'ai dit que nous étions la meilleure équipe de LA. Beaucoup de personnes ne me croyaient pas, maintenant si", a réagi le joueur des Clippers Patrick Beverley qui, avec sa défense, a donné du fil à retordre à LeBron James.

Handicapés par le forfait de dernière minute de Brandon Ingram et la blessure sur le terrain de Kyle Kuzma, les Lakers n'y ont vraiment cru que le temps du premier quart-temps gagné 36 à 24.

Les Clippers ont ensuite déroulé et ont pu compter sur la précision de Danilo Gallinari (23 points) et un banc dominant avec Lou Williams auteur de 21 points et Montrezl Harrell (14 pts, 11 rebonds et 5 passes).

Après quatre victoires de suite, Utah Jazz s'est incliné 115-112 sur son parquet contre New Orleans malgré le double double du pivot français Rudy Gobert (19 points, 19 rebonds, 2 contres).

Julius Randle et Jrue Holiday, auteur de 30 points chacun, sont les grands artisans de ce succès.

Déjà qualifié pour les play-offs, Milwaukee, le leader de la Conférence Est, s'est fait surprendre à Phoenix, dernier de la Conférence Ouest, vainqueur 114 à 105.

Les Bucks perdent deux matches d'affilée pour la première fois de la saison. Le All-star Giannis Antetokounmpo a fini la rencontre avec 21 points et 13 rebonds.

- Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés lundi:

LA Lakers - LA Clippers 105 - 113

San Antonio - Denver 104 - 103

Brooklyn - Dallas 127 - 88

Miami - Atlanta 114 - 113

Sacramento - New York 115 - 108

Phoenix - Milwaukee 114 - 105

Utah - La Nouvelle-Orléans 112 - 115

Avec AFP