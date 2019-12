NBA: les Lakers tombent à Indiana

. Fin de série

Les Lakers étaient à deux matches d'égaler le record NBA du nombre de victoires consécutives en déplacement, détenu par les... Lakers de la saison 1971-1972 qui l'avaient porté à 16 (Utah s'en était approché à 15, en 1994-1995). Mais les Pacers ont décidé de les stopper (105-102), jouant un mauvais tour à leur ancien entraîneur Frank Vogel.

Sans Anthony Davis ni Kyle Kuzma, tous deux touchés à une cheville, Los Angeles était dépourvu de deux grosses armes offensives. Et LeBron James, qui a manqué un shoot pour l'égalisation dans les dernières secondes, n'a pas pu faire de miracle, tout en frôlant le triple-double (20 pts, 9 passes, 9 rebonds).

Dans ce match serré où les deux équipes ont tour a tour pris les devants, Dwight Howard a encore confirmé qu'il était cette saison un relais précieux en sortie de banc (20 pts, 6 rbds, 2 contres), mais cela n'a pas suffi à masquer l'adresse en berne à longue distance (8/31) de ses partenaires.

En face, l'homme fort a été l'ailier lituanien Domantas Sabonis (26 pts, 10 rbds), fils d'Arvydas, bien aidé par le meneur Malcolm Brogdon qui a marqué, après une pénétration, le panier de ce 5e succès de rang, le 12e en 15 matches, pour Indiana qui conforte sa solide 6e place à l'Est.

Les Lakers demeurent leader à l'Ouest, partageant avec Milwaukee le meilleur bilan de la ligue (24 succès, 4 revers). Ce qui tombe bien puisqu'ils iront jeudi chez les Bucks, avec une autre série en tête, qu'ils se sont interdits de réaliser cette saison: ne jamais perdre deux matches d'affilée.

. Bonne opération

Deux jours après une huitième défaite concédée à Chicago, les Clippers se sont ressaisis face à Phoenix (120-99), pour grignoter légèrement leur retard derrière les Lakers qu'ils retrouveront dans une semaine lors du choc du Christmas Day.

Kawhi Leonard, ménagé face aux Bulls, a réussi 20 points (6 rbds) et Paul George 24 (3 rbds, 3 interceptions), au cours d'un match très rythmé, ainsi voulu par les Suns, mais dont ils se sont parfaitement accommodés.

Du côté de Phoenix, qui partage désormais la 9e place avec Portland, le pivot bahaméen Deandre Ayton a réussi son retour (18 pts, 12 rbds) après avoir purgé une suspension de 25 matches pour contrôle positif à un diurétique.

. Sourire retrouvé

Le moral est en hausse chez les Knicks. Le niveau de jeu et le classement aussi après la très large victoire aux dépens d'Atlanta (143-120), qui a vu les New Yorkais se régaler face à la défense inexistante des Hawks, à qui ils cèdent du même coup la dernière place à l'Est pour même se hisser à la 13e devant Cleveland!

Le rookie RJ Barrett a réussi sa meilleure performance personnelle (27 pts), tout comme le pivot remplaçant Mitchell Robinson (22 pts, 13 rbds), pour permettre aux Knicks, entrainés depuis six matches par Mike Miller, de remporter leur troisième succès en quatre rencontres.

A Atlanta, où Vince Carter a réussi 15 points, récoltant une standing ovation pour ses adieux au Madison Square Garden, seul Trae Young a survolé les débats avec 42 points dans la musette. Insuffisant pour empêcher une cinquième défaite consécutive.

- Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

LA Clippers - Phoenix 120 - 99

New York - Atlanta 143 - 120

Utah - Orlando 109 - 102

La Nouvelle-Orleans - Brooklyn 101 - 108 a.p.

Charlotte - Sacramento 110 - 102

Indiana - LA Lakers 105 - 102

Avec AFP