NBA: la mauvaise affaire de Miami

Battu mercredi par Boston (112-102), Miami est descendu à la 9e place de la conférence Est, laissant à Orlando la dernière place qualificative pour les play-offs alors qu'il ne reste que 4 matchs à jouer pour le Heat et 3 pour le Magic.

C'est Gordon Hayward qui a fait le plus mal au Heat avec 25 points dont 11 dans le dernier quart-temps. Mais ses coéquipiers Kyrie Irving (23 pts) et Al Horford (21 pts) n'ont pas été en reste pour assurer cette victoire qui permet aux Celtics, déjà assurés de jouer les play-offs, de se maintenir 4es devant Indiana, vainqueur à Detroit (108-89), avec le même bilan de 46 victoires pour 32 défaites.

"Ca a été dur, a reconnu Hayward, c'est une grande victoire pour nous". Car l'objectif de Boston est désormais de se maintenir dans le top 4 afin d'avoir l'avantage du terrain en play-offs.

Avec exactement le même objectif, Indiana a battu Detroit pour la deuxième fois en trois jours. Malgré les 28 points et 19 rebonds d'Andre Drummond pour les Pistons, les Pacers menés par Thaddeus Young (21 pts, 8 rbds et 4 passes décisives) ont su profiter de l'absence en face de Blake Griffin pour mettre un terme à une série de 10 défaites d'affilée à l'extérieur.

Detroit est 6e à l'Est (39 v-39 d) à la tête d'un groupe de quatre équipes en lutte pour les trois derniers tickets de play-offs et qui se tiennent dans un mouchoir de poche: Brooklyn (39 v-40 d) est 7e devant Orlando (8e, 39 v-40) et Miami (9e, 38 v-40 d).

- Les Nets trébuchent -

Dans cette course, les Brooklyn Nets ont trébuché à domicile face à Toronto (115-105) qui n'a pas perdu espoir de terminer la saison régulière en tête de la conférence Est. Les Raptors (56 v-23 d) sont deuxièmes derrière Milwaukee (58 v-20 d) qui ne jouait pas mercredi.

Au contraire, Orlando n'a pas laissé passer sa chance face à la pire équipe de la saison. En battant les New York Knicks (114-100), le Magic s'est emparé de la 8e et dernière place qualificative pour les play-offs à l'Est aux dépens du Heat.

Les chances de Charlotte (10e, 36 v-42 d) d'atteindre la phase finale sont plus minces, mais les Hornets ont maintenu l'espoir en s'imposant à La Nouvelle-Orléans (115-109).

La soirée a aussi été marquée par l'exclusion du coach de San Antonio Gregg Popovich après... 63 secondes de match contre Denver. Les Spurs ont très mal commencé le match, rapidement menés 5-0. Popovich a alors demandé un temps mort, durant lequel une altercation l'a opposé à un arbitre: sanctionné d'une première faute technique, le coach ne s'est pas calmé et a été exclu quelques secondes plus tard.

- La loi des Nuggets -

Sur le parquet, ses joueurs ont subi la loi des Nuggets (113-85) menés par Nikola Jokic (20 pts, 11 rbds, 9 passes).

"Tout le monde s'inquiétait de nos difficultés au tir, mais tant que nous nous mettons en bonne position pour tirer et que nous jouons tous les uns pour les autres, c'est tout ce qui nous intéresse", a commenté le coach de Denver Mike Malone en soulignant les 41 passes décisives de son équipe, sa "statistique préférée" de la soirée.

Dans une conférence Ouest où toutes les équipes qualifiées pour les play-offs sont d'ores et déjà connues, Denver (52 v-26 d) a conforté sa 2e place derrière les double champions en titre Golden State (53 v-24 d).

Avec trois matchs encore à jouer en saison régulière, San Antonio (8e, 45 v-34 d) aura du mal à éviter les Warriors au 1er tour des play-offs.

Houston (3e, 51 v-21 d) et Portland (4e, 50 v-28 d) ont conforté leur classement respectif en s'imposant mercredi.

Dans un match qui pourrait être un avant-goût du 1er tour des play-offs, les Rockets n'ont fait qu'une bouchée des Los Angeles Clippers (135-103).

Les Trail Blazers ont décroché leur 50e victoire de la saison aux dépens de Memphis (116-89) avec notamment un deuxième triple double d'affilée pour Evan Turner (13 pts, 12 rbds et 11 passes), pourtant remplaçant au coup d'envoi.

- Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs de mercredi:

LA Clippers - Houston 103 - 135

Dallas - Minnesota 108 - 110

Atlanta - Philadelphie 130 - 122

Brooklyn - Toronto 105 - 115

Miami - Boston 102 - 112

Phoenix - Utah 97 - 118

Portland - Memphis 116 - 89

Denver - San Antonio 113 - 85

La Nouvelle-Orleans - Charlotte 109 - 115

Detroit - Indiana 89 - 108

Orlando - New York 114 - 100

Washington - Chicago 114 - 115

