NBA: Durant et les Suns au bout du suspense contre le Jazz

La star des Suns de Phoenix Kevin Durant a joué son 12e match consécutif à 25 points ou plus, la plus longue série du genre de l'histoire de la franchise de l'Arizona. Il a marqué 39 points dimanche lors de la victoire de Phoenix 140-137 contre les Utah Jazz, au bout d'une double prolongation. "J'essaye juste de rester préparé pendant les jours de repos et avant les matches, de suivre le plan de jeu du mieux possible, et de jouer avec l'esprit calme et libre", a dit l'ailier All Star de 35 ans.

. Les Celtics de Boston, premiers de la conférence Est, s'en sont sortis de justesse sur le parquet des Grizzlies de Memphis, en remportant leur sixième match consécutif 102-100. Après 18 changements d'avantage au tableau d'affichage, Kristaps Porzingis (26 pts) a planté le dunk de la victoire à une minute de la fin, avant de bloquer le dernier tir de Ziaire Williams au buzzer.