Megan Rapinoe fait ses adieux à l'équipe américaine

L'attaquante de 38 ans a marqué 63 buts en 202 sélections pour l'équipe nationale avant son match d'adieu à Chicago, après avoir aidé les États-Unis à remporter les Coupes du monde féminines 2015 et 2019 et les Jeux olympiques de Londres 2012.

"Les gens pourraient penser que la fin de ma carrière est synonyme de tristesse, mais quand je repense aux plus de 30 ans passés à jouer ce jeu, mes émotions dominantes sont la joie et la gratitude", a déclaré Rapinoe.

"J'ai vécu des moments incroyables. Ce sera spécial d'avoir cette dernière occasion de jouer pour mon pays devant nos incroyables supporters et de pouvoir remercier mes coéquipières et tous ceux qui ont eu un impact sur moi en tant que personne et en tant que joueuse au fil des ans."

Défenseur des droits des LGBTQ, Rapinoe a prêté sa voix à toute une série de questions de justice sociale aux États-Unis. L'année dernière, le président Joe Biden lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis.

Rapinoe, Joueuse de l'année 2019 de la FIFA, a également été l'une des leaders de la lutte victorieuse des Américaines avec US Soccer pour l'égalité des salaires et des conditions avec l'équipe masculine.

Rapinoe, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en juillet, terminera la saison de la National Women's Soccer League avec son club, l'OL Reign, qui prévoit un match hommage à Rapinoe lors de sa finale de la saison régulière à domicile, le 6 octobre.

Une cérémonie en l'honneur de Rapinoe aura lieu avant le coup d'envoi dimanche au Soldier Field, en hommage à sa 200e sélection en carrière, qui a eu lieu contre le Pays de Galles en juillet à San Jose, en Californie.

Après ses débuts aux États-Unis, Rapinoe a manqué les saisons 2007 et 2008 en raison d'une blessure, mais elle est revenue en 2009 et a participé à quatre Coupes du monde féminines, dont la dernière en début d'année, en Nouvelle-Zélande et en Australie, où elle a manqué un tir au but lors d'une défaite aux tirs au but contre la Suède en huitième de finale.

En 11 saisons avec le Reign, Rapinoe a aidé l'équipe à atteindre deux fois la finale de la NWSL, s'inclinant face à Kansas City en 2014 et 2015.

Les Américaines ont battu l'Afrique du Sud 3-0 à Cincinnati jeudi, lors du match d'adieu de la milieu de terrain américaine Julie Ertz, coéquipière de Rapinoe dans les équipes championnes de la Coupe du monde féminine 2015 et 2019.