Manchester United contre le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions

Liverpool hérite pour sa part d'un tirage favorable avec Porto, pendant qu'un duel 100% anglais opposera Tottenham à Manchester City, lors de ces quarts organisés les 9-10 (aller) et 16-17 avril (retour).

Pour la première fois, l'UEFA a aussi déterminé les affiches potentielles pour la suite de la compétition-reine. Avec une hypothétique finale Barça-Juve ou plutôt Messi versus Cristiano Ronaldo, cinq Ballons d'Or chacun, pour faire rêver les supporters.

Encore faut-il que les deux géants européens passent les quarts et les demies ...

Pour le Barça, cela commencera par Manchester United et son champion du monde français Paul Pogba. ManU est miraculé dans cette compétition, après avoir renversé le PSG 3-1 en 8e de finale retour au Parc des Princes, en dépit d'un effectif affaibli par les blessures et la suspension de Pogba.

Mais c'est une montagne bien plus abrupte que le club anglais s'apprête à grimper: le FC Barcelone, quintuple vainqueur de la compétition, dont deux fois contre ... Manchester United en 2009 (2-0) et 2011 (3-1), avec dans les deux cas un but de Lionel Messi.

- "Ils ne plaisantent pas" -

Autre candidat au titre, la Juventus Turin fait quant à elle figure de favorite face à l'Ajax Amsterdam. Le club italien a mis les moyens cette saison en attirant Cristiano Ronaldo, en provenance du Real Madrid, contre 100 millions d'euros.

L'investissement est plutôt rentable jusqu'ici. Le meilleur buteur de l'histoire de la compétition reine (124 réalisations), âgé de 34 ans, a inscrit un triplé en 8e de finale retour pour renverser l'Atletico Madrid (3-0), malgré une sèche défaite à l'aller (2-0).

Attention toutefois à la fougueuse jeunesse de l'Ajax et de ses pépites que l'Europe s'arrache. Les Néerlandais ont fait tomber le Real Madrid, triple tenant du titre, au tour précédent.

"Je ne suis ni heureux ni malheureux. L'Ajax a éliminé le Real donc ils ne plaisantent pas", a prévenu Pavel Nedved, l'ancien meneur de jeu devenu vice-président de la Juve, sur le site de l'UEFA. "Je les ai beaucoup aimés contre le Real donc nous allons devoir être très prudents".

Pour les amoureux d'histoire du foot, Juventus-Ajax , c'est aussi deux finales de C1 en 1973 et 1996, la première gagnée par le grand Ajax des années 70, la seconde par la Juve, qui court toujours depuis après un nouveau sacre en Coupe d'Europe...

Autre rencontre à suivre, le duel anglais entre Tottenham et Manchester City. Les Citizens sont ambitieux: leur entraîneur Pep Guardiola, ancien coach du Barça, connaît bien la Ligue des champions et ils viennent d'écraser Schalke 7-0.

L'autre match, entre Liverpool et Porto paraît plus déséquilibré. Les Reds avaient déjà rencontré les Portugais la saison dernière, au stade des 8es de finale, avec un score sans appel à l'aller 5-0 (0-0 au match retour).