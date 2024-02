Trente et un morts dans l'accident d'un car tombé d'un pont au Mali

"Un car (...) transportant des Maliens et des ressortissants de la sous région, (qui) quittait Kéniéba pour le Burkina Faso, s’est renversé du pont. La cause probable est la non maitrise du véhicule par le conducteur", dit un communiqué.

L'accident s'est produit aux environ de 17h00 (locales et GMT) sur le pont traversant le fleuve Bagoé de la route nationale n°7, précisément sur la section Niéna-Koumantou, précise le ministère.

La prise en charge des victimes est en cours, poursuit-il, invitant "les chauffeurs et conducteurs routiers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen".

Un autre accident a tué quinze personnes et fait 46 blessés il y a huit jours après la collision d'un car et d'un camion dans le centre. Les accidents de la route sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, et à des défaillances humaines.