Le président Mutharika décrète un confinement de 21 jours au Malawi

Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé mardi soir un confinement de 21 jours pour contrer la propagation du coronavirus.

La mesure entre en vigueur à partir du samedi 18 avril à minuit.

Le Malawi compte actuellement 16 cas confirmés de Covid-19.

Le président Mutharika a lancé un appel à l'unité nationale contre la pandémie qui a déjà fait 16 cas confirmés et 2 décès dans ce pays d'Afrique australe.

Le chef de l'Etat malawite a ajouté que son gouvernement fournira des équipements de protection individuelle aux établissements de santé dans tout le pays.

Cette semaine, l'Organisation nationale des infirmières et des sages-femmes du Malawi a suspendu une grève et a donné au gouvernement jusqu'à vendredi pour répondre à sa demande d'équipements de protection et d'autres mesures incitatives.

L'organisation demande également au gouvernement d'accorder à ses membres une indemnité de risque s'élevant à 70 % de leur salaire, comme c'est le cas pour les médecins.