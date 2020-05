Levée du confinement au Lesotho

Le petit royaume d'Afrique subsaharienne, enclavé dans l'Afrique du Sud, pays le plus touché par le nouveau coronavirus en Afrique, a imposé depuis le 29 mars un confinement à sa population.

Les mesures en place expirent mercredi et le gouvernement a décidé de ne pas les reconduire.

"Les services et entreprises non essentiels" seront autorisés "temporairement" à reprendre leurs opérations à compter de mercredi, a déclaré M. Thabane, en ajoutant que le port du masque serait obligatoire dans les lieux publics.

Les frontières du Lesotho resteront cependant fermées dans l'immédiat, a-t-il encore dit, condamnant les traversées illégales des frontières depuis l'Afrique du Sud.

Lundi, l'armée du Lesotho a annoncé avoir interpellé 18 ressortissants du royaume qui rentraient dans leur pays, avec l'aide de fonctionnaires.

L'Afrique du Sud, où plus de 7.000 cas et 138 décès ont été confirmés, a commencé le 1er mai à assouplir très progressivement les mesures de confinement, autorisant certains commerces et industries à reprendre leurs activités.