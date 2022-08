Les prix du carburant en hausse, les tarifs de taxi pourraient augmenter au Faso

À Ouagadougou, les taxis et autres conducteurs font face à une nouvelle hausse des prix des hydrocarbures. Désormais, le litre de super augmente de 35 FCFA, tandis que celui du gasoil subit une majoration de 30 FCFA. Ainsi le super 91 passera de 715 à 750 FCFA et le gasoil de 645 à 675 FCFA. Le mécontentement des consommateurs est palpable.

"On a souffert avec la première augmentation, mais malgré cela nous n’avons pas augmenté les prix. Nous avons laissé les 300 FCFA", affirme un chauffeur de taxi. "Présentement c’est trop pour nous, on travaille avec le gasoil et l’essence, si ça augmente cela va se répercuter sur les prix des transports".

"Nous allons faire des concertations pour voir comment on va ajuster les prix des taxis. Nous ne pouvons pas rouler à 300 FCFA dans ces conditions, si on veut pouvoir entretenir le véhicule et nous entretenir nous-mêmes, surtout avec la rentrée qui arrive", indique un autre conducteur.

"En l’espace de trois mois, on a vu une augmentation de 135 FCFA sur les prix des hydrocarbures, une augmentation des plus importantes de l’Afrique de l’Ouest", s'indigne Adama Bayala, président du Réseau national des consommateurs du Faso (RENCOF). "Nous allons donner la mesure de la riposte aux autorités gouvernementales".

"Au niveau des prix des hydrocarbures il y a deux variables. Il y a le prix du baril lui-même mais il y a aussi le cours du dollar parce que le carburant est coté en dollars et malheureusement le dollar aussi a augmenté", a expliqué Abdoulaye Tall, le ministre du Commerce, à la télévision nationale. "Donc cette augmentation vise à réduire légèrement le niveau de subventions pour alléger un peu la situation qui malgré tout reste tendue".

Le gouvernement affirme qu’il continue de subventionner le carburant. Sans cette subvention, l’essence serait vendue à 750 au lieu de 1114 FCFA et le diesel 675 au lieu de 1252 FCFA. Aussi, le gouvernement dit mener des concertations avec les acteurs pour éviter une éventuelle flambée des prix des produits de grande consommation.