Les Etats-Unis soutiennent le système sanitaire sénégalais avec plus de 6 milliards de FCFA

Avec environ 35 milliards de francs CFA destinés annuellement au secteur de la santé, les États-Unis sont le plus grand partenaire bilatéral du Sénégal dans ce domaine. Un partenariat stratégique qui est aujourd'hui renforcé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.​

VOA Afrique : La crise sanitaire du covid-19 a mis sous tension les systèmes de santé des plus grandes puissances mondiales. Et dans ce contexte des pays comme le Sénégal qui sont moins bien équipés paraissent vulnérables. Quel est l'apport des États-Unis pour lutter contre cette pandémie ici ?



Tulinabo Mushingi : Le centre que le Sénégal est en train d'utiliser maintenant, le Centre des opérations d'urgences sanitaires connu sous le nom de COUS, c'est un centre que nous avons construit et équipé. On l'avait inauguré avec le président Macky Sall en 2018.

C'est un centre qui a été construit pour des urgences et des exigences que nous avons actuellement donc nous étions en avance du temps mais cela vient de l'expérience tirée d'Ébola. Et ce temps-là, on a décidé d'investir au Sénégal, de travailler avec le Sénégal pour construire un Centre des opérations d'urgence sanitaire.



À part le Cous qui est au cœur du système de riposte contre le covid-19, quel autre soutien logistique les États-Unis ont apporté au Sénégal ?



Toujours dans le cadre du département de défense, nous avons donné aux forces armées du Sénégal deux hôpitaux mobiles. Ces hôpitaux mobiles qui étaient destinés pour être déployés dans les opérations de maintien de la paix. Maintenant nous sommes en train d'utiliser un de ces hôpitaux à Touba.

Dès qu'il y a eu le premier cas (positif au covid-19) là-bas qui a contaminé plusieurs personnes, les militaires ont décidé de déployer un de ces hôpitaux mobiles là-bas. Les deux hôpitaux, c'est une valeur d'environ 5 milliards de francs CFA.



Quels sont les autres volets du soutien américain au Sénégal dans le cadre de la riposte contre le covid-19 ?



Pour l'agence CDC, le Centre de contrôle des maladies basé à Atlanta, nous avons 3 experts basés ici et nous avons dépensé à peu près 160 millions pour l'équipement et le travail avec le COUS. Nous avons 2 membres de mon staff que nous avons dépêchés à Touba, nous avons formé depuis un certain temps à peu près 212 épidémiologistes qui sont mobilisés, nous avons formé 724 comités de santé communautaires à travers le pays, nous avons octroyé des kits de tests d'à peu près 60 millions de FCFA et enfin nous travaillons avec le laboratoire national de la santé publique basé à Thiès. Vous savez que ce laboratoire c'est nous qui l'avons non seulement équipé mais aussi nous payons les salaires de fonctionnaires et là c'est avec un coût évalué à peu après 1,2 milliards de francs CFA



Un dernier mot en wolof ?



"Nio bokk gaal gui, xaathia ndo, dorando". Nous sommes dans la même pirogue, nous allons ramer ensemble et rester aux côtés des Sénégalais.