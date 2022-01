Les Dakarois partagés sur l'arrivée du train express régional

No media source currently available

Fin décembre, le président Macky Sall a lancé le Train Express Régional (TER) reliant Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio. Ce projet d’un coût d’environ 800 milliards est l’un des plus importants investissements de son administration. Mais le projet n'est pas apprécié par tous.

Au moment où le président Macky Sall procédait, en grandes pompes, à la mise en service du TER, certains Sénégalais exprimaient leur fierté tandis que d'autres étaient saisis par un sentiment de désolation.

Gora Sidibé est un riverain du TER.

"Nous magnifions le projet du TER, c'est un excellent projet qui est extrêmement innovant et qui nous sommes sûrs sera d’un grand apport pour nous", se félicite-t-il. Mais il note cependant qu’il y a encore "des choses à gérer pour nous les riverains car actuellement nous ne sommes pas dans les meilleures conditions. Il y a eu des séparations par zone d’habitation et des déguerpissements qui ont eu de graves conséquences sur des pères de famille", affirme-t-il.

Aliou Diallo est justement un de ces pères de famille déguerpis. Pour lui, il est temps que les autorités prennent conscience de leurs difficultés. "Le TER nous a vraiment causé des soucis importants. On nous a déplacés de notre endroit de travail habituel sans même nous recaser et jusqu’à présent on ne sait pas à quel saint se vouer. On est très fatigués et ça c'est pas bien", se plaint-il.

Ce mécanicien déguerpi demande à l’État de les "aider à avoir des lieux où mener notre activité a bien parce ce que nous sommes des chefs de famille. Par exemple, je viens de Fouta et j'ai laissé toute ma famille là-bas et ils vivent dans des conditions difficiles", affirme-t-il.

A Pikine, à la périphérie de Dakar, certains parents comme Ismaila Seck se plaignent de l’inexistence d’espaces de loisirs pour les enfants et pour les jeunes.

"C'est inadmissible qu'on fasse cela. Il faut qu'on prenne des mesures, je suis très énervé car même mes enfants ne peuvent plus jouer correctement, ni partir à l'école avec sérénité, on est dévastés par toutes les conséquences du TER. En plus on est pas dédommagés par l'État, on nous traite comme des moins que rien", se lamente-t-il.



Lors du lancement, le président Sall a promis son apport et offert la gratuité du transport pendant 15 jours.

Durant la mise en service de la phase 1, le TER va transporter 115.000 passagers par jour et desservira 13 gares et haltes entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio.

Le TER vise également une régularité de 6 trains par heure à raison d’un train chaque 10mn. À la suite de cette phase 1, le TER va relier Dakar à l’aéroport international Dlaise Diagne, distant de 57km.