Procès Sankara: 807,5 millions de francs CFA de dommages pour les coupables

Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné mardi l'ex-président burkinabè Blaise Compaoré et neuf autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA, (1,2 million d'euros) de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ex-chef de l'Etat Thomas Sankara et de ses compagnons.