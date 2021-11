Les États-Unis vont soutenir la production de vaccins de l’institut Pasteur de Dakar

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a terminé son séjour en Afrique par une visite au Sénégal. A Dakar, il a rencontré le président Macky Sall et animé une conférence de Presse conjointe avec son homologue Me Aissata Tall Sall. Plusieurs accords de coopération ont été signés.

Dans ce contexte de Covid-19, les États-Unis vont appuyer le Sénégal dans la production de vaccins à travers l’institut Pasteur de Dakar. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken espère que cela permettra au continent africain, qui importe 99% de ses vaccins, d’être plus autonome et de résorber une partie de son gap dans la vaccination.

Production de vaccins

"Nous sont très fiers du travail que vous faites. Et je sais que nous sommes impatients de faire plus pour aider les gens non seulement ici au Sénégal, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, l'institut fabrique des vaccins contre la fièvre jaune", se félicite-t-il. Mais pour Antony Blinken l'objectif principal de "est de permettre d'augmenter considérablement la capacité à produire une gamme de vaccins, y compris ceux ciblant le COVID-19 et d'autres pandémies potentielles".

"Le renforcement de cette capacité est nécessaire, voire crucial, pour renforcer la sécurité sanitaire et la future résilience aux pandémies, non seulement au Sénégal, mais à travers le continent", détaille-t-il.

Au Sénégal, le secrétaire d’État américain a également rencontré le secteur privé et en sa présence, des accords ont été signés dans plusieurs domaines pour un montant global de plus d’1 milliard de dollars.

La démocratie au Sénégal

Dans un contexte national marqué par des tensions entre l’opposition et le pouvoir, la ministre sénégalaise des affaires étrangères a tenu à rassurer son hôte sur l’engagement du Sénégal pour la démocratie et le respect des libertés individuelles et collectives.

"Le Sénégal est vu comme un modèle de démocratie mais ce n’est pas qu’une perception, c’est une réalité. Nous sommes confortés de pouvoir participer à cette conférence sur la démocratie à laquelle le président Biden nous a convié pour parler du modèle sénégalais dans ce qu’il a d’écrit et d’institutionnaliser", a affirmé la ministre.

Une position confortée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken qui estime que le Sénégal a longtemps servi de modèle démocratique fort en Afrique subsaharienne avec des valeurs qu’il partage avec les États-Unis. Face aux récentes actualités, il a tout de même ajouté que "le Sénégal ne peut pas tenir pour acquis les normes et institutions démocratiques et doit continuer à travailler pour protéger les libertés et l'espace politique pour des perspectives diverses".

Le secrétaire d’État américain a été cependant rassuré par ses "discussions" avec le président Macky Sall qu’il considère comme un "leader fort". "Nous attendons avec impatience le rôle qu'il jouera l’année prochaine en tant que président en exercice de l'Union africaine", a-t-il déclaré.

Selon lui, "son leadership est également attendu notamment en défendant la démocratie et sa résilience, ainsi que le rôle qu'il jouera dans le sommet pour la démocratie que le président Biden va accueillir très prochainement".