Les équipes russes des moins de 17 ans pourront jouer la Coupe du monde

Cette décision fait suite à celle du 27 septembre de l'UEFA, l'instance européenne du football, de réintégrer les équipes russes des moins de 17 ans dans ses compétitions.

Les équipes russes devront jouer sous le nom de Fédération de football de Russie et non Russie. Leur drapeau et leur hymne national resteront interdits et elles devront "arborer des couleurs neutres", a précisé la Fifa.

Jusqu'à la décision de l'UEFA, les Russes étaient exclus de toutes les compétitions internationales de football, en club comme en sélection, depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022, une décision prise conjointement par l'UEFA et la Fifa.

Les équipes russes ne participeront pas à la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans, qui commence dans un mois en Indonésie. Elles n'ont pas pu participer en effet aux qualifications.

"Le conseil de la FIFA a réitéré sa condamnation de la guerre illégale menée par la Russie en Ukraine et a confirmé que les autres dispositions de la décision prise le 28 février 2022 resteraient en vigueur jusqu'à la fin du conflit", a ajouté l'instance sur son site internet, évoquant notamment la suspension des équipes seniors.

Après la décision de l'UEFA, l'Ukraine a annoncé qu'elle boycotterait les compétitions européennes de football auxquelles participeront les équipes russes.