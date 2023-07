Le Zimbabwe se félicite de la levée de sa suspension par la Fifa

"Nos athlètes méritent d'avoir la chance de retrouver leur place et de vivre leur rêve. Et c'est ce qu'ils vont faire", a déclaré Kirsty Coventy, la ministre des Sports, au cours d'une conférence de presse dans la capitale Harare.



La Fédération internationale de football avait banni le Zimbabwe du foot mondial et de ses compétitions en février 2022 en raison de l'ingérence d'une commission gouvernementale dans la gestion des affaires footballistiques de ce pays d'Afrique australe.



Le gouvernement souhaitait suspendre le conseil d'administration de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) en raison de plusieurs accusations, notamment de corruption, de fraude et d'abus sexuels supposés.



La Fifa a levé cette suspension lundi, deux jours seulement avant le tirage au sort des qualifications africaines pour la prochaine Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis, tout en ordonnant la nomination d'un "comité de normalisation" pour diriger la ZIFA jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil d'administration.