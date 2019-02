Tchoukball : le président Roch Séro Bété reconduit pour quatre ans au Bénin

Réuni au siège provisoire de la fédération béninoise de tchoukball - un sport proche du handball - samedi 23 février 2019, les acteurs de la famille du tchoukball ont une fois encore répondu aux exigences de leur statut. Après l'adoption des différents rapports d'activité, financier et moral, l’élection du nouveau bureau a eu lieu.

La seule liste en compétition est conduite par le président sortant qui a reçu l'aval des congressistes pour poursuivre l'œuvre entamée. Cette fois, le bureau exécutif est composé de treize membres et non quinze comme par le passée.

Pour ce nouveau mandat de Roch Séro Bété, les objectifs demeurent les mêmes, car le "Tchoukball" n'est pas connu du grand public. "Donc nous allons poursuivre l'implantation de notre discipline surtout en allant cette fois vers les écoles et aussi avoir des équipes féminines".

Par rapport à la participation du Bénin à la coupe du monde de tchoukball en Malaisie, le président Bété s'est dit désormais en droit de reprendre son bâton de pèlerin pour attirer les chefs d'entreprises et autres personnes de bonne volonté pour honorer le drapeau national à Kuala Lumpur en août prochain.

Il faut dire que le plan de travail du nouveau comité exécutif est basé sur trois axes : il s'agit du renforcement des clubs et de l'équipe nationale, la mise en place d'une politique de formation et d'information des médias sportifs, des cadres du ministère des Sports, du Comité olympique et des autorités communales et locales et faire en sorte que le Bénin puisse accueillir des rencontres internationales pour renforcer la compétitivité de l'équipe nationale (les Écureuils tchoukballeurs).

Qu'est-ce que le tchoukball ?

Le tchoukball est une discipline qui se joue entre deux équipes sous forme de handball. Sauf que ici, les deux équipes non pas un camp fixe. Le poteau est appelé trampoline.

Chaque équipe a la possibilité de tirer sur le trampoline après trois passes. Pendant ce temps l'équipe adverse se positionne pour attraper le ballon avant qu'il ne touche le sol.

Sinon une fois que le ballon touche le sol c'est un but marqué par l'équipe en attaque. Il trois mi temps de 15mn. Les deux équipes ne peuvent pas tirer sur le même trampoline plus de trois fois.

Le jeu est venu au Bénin en 2009, mais c'est seulement en 2014 que la fédération a vu le jour.

La liste du nouveau bureau :

- Président : Roch Séro Bété

- 1er Vice-président : Clément Logan

- 2eme vice-président : Virginie Mondé Quenum

- Secrétaire général : Kossi Sèvinou

- Secrétaire général adjoint : Silas Abidjo

- Trésorier général: Hervé Dossoumou

- Trésorier général adjoint : Léopold Tchigbé

- Responsable à l'organisation : Bertin Médine

- Responsables adjoint à l'organisation : Jean-Baptiste Adandé

- Responsable des arbitres : Narcisse Hounton

- Responsable des femmes : Faustine Ballon

Deux commissaires aux comptes

- Léopold Dessous

- Damien Golay