Le président guinéen Alpha Condé en passe de remporter un 3e mandat

Le président Alpha Condé a largement devancé ses adversaires et devrait remporter un troisième mandat à la tête de la Guinée, selon les résultats préliminaires publiés jeudi par la commission électorale.

Avec 37 des 38 districts électoraux comptés, M. Condé, 82 ans, a déjà reçu 2,4 millions de voix. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, a reçu un peu plus de la moitié, soit 1,26 millions de voix.

Premier président démocratiquement élu de la Guinée en 2010, M. Condé a remporté un deuxième mandat en 2015. Sa décision de se présenter pour un troisième mandat a suscité des manifestations répétées, causant des dizaines de morts.

Les rues pluvieuses de la capitale Conakry étaient calmes après les résultats de jeudi soir, selon des témoins. La tension politique restée toutefois élevée.

Dès le lendemain de la Cellou Dalein Diallo, 68 ans, avait déclaré avoir remporté la présidentielle.

Un porte-parole de la commission électorale a qualifié l'élection de dimanche comme étant "la plus transparente et la plus propre qui ait jamais été organisée en Guinée", tout en rejetant comme une "erreur de frappe" le fait que certaines circonscriptions affichaient un décompte où il y a plus de votants que d'électeurs inscrits.