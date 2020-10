Le Nobel de médecine à trois scientifiques pour la découverte du virus de l'hépatite C

Deux Américains et un Britannique ont reçu lundi le prix Nobel de médecine 2020 pour avoir identifié le virus de l'hépatite C.

Les lauréats sont Harvey J. Alter et Charles M. Rice, tous deux Américains, et Michael Houghton, un sujet britannique.

L’hépatite C est une cause majeure de cancer du foie. Environ 71 millions d’individus sont porteurs chroniques de l’hépatite C, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La découverte du virus est l'aboutissement d'un travail qui s'étend sur plusieurs décennies et qui a permis de limiter la propagation de cette maladie mortelle et de développer des médicaments antiviraux pour la soigner.

"Avant leurs travaux, la découverte des virus de l'hépatite A et B avait été un pas en avant décisif", a souligné l'académie Nobel dans un communiqué.

"La découverte du virus de l'hépatite C a révélé la cause des autres cas d'hépatite chronique et a rendu possible des analyses de sang et de nouveaux traitements qui ont sauvé des millions de vies", a ajouté l'académie.

Les trois scientifiques se partageront la somme de 10 millions de couronnes suédoises (1,1 million de dollars).

La médecine est le premier des prix Nobel attribués chaque année. Les autres prix attendus sont ceux de la science, de la paix et de la littérature.