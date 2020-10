Le ministre sud-africain de la santé et sa femme atteints du coronavirus

Le ministre sud-africain de la Santé, Dr Zweli Mkhize, a annoncé dimanche que sa femme et lui ont contracté le nouveau coronavirus.

"Je souhaite informer le public que cet après-midi, ma femme, Dr May Mkhize et moi-même avons été testés positifs au COVID-19", a écrit le ministre sur son compte Twitter.

Dr Mkhize, 64 ans, est un ancien gouverneur du KwaZulu-Natal, la deuxième province la plus peuplée d'Afrique du Sud. Il avait aussi occupé auparavant les fonctions de trésorier général du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).

C’est après avoir présenté des "symptômes légers" que le ministre et sa femme ont décidé d'aller faire un test samedi. Parmi ces symptômes : "épuisement anormal" avec une perte d’appétit. Sa femme quant à elle toussait, se sentait étourdie et éprouvait aussi une fatigue immense. "Compte tenu de ses symptômes, les médecins ont conseillé de la placer en observation et de la réhydrater", a écrit le ministre, désormais en quarantaine à domicile.

Le président Cyril Ramaphosa leur a souhaité un prompt rétablissement, via son compte Twitter. Il a exhorté les Sud-Africains à continuer d'adhérer aux mesures barrières afin d’éviter la propagation du coronavirus.

À ce jour, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché en Afrique, avec un total de 703 793 cas, 18 471 décès et 634 543 rétablissements. Le président Ramaphosa et le ministre Mkhize ont a rappelé à leurs concitoyens que le pays n’est pas à l’abri d’une deuxième vague.

Selon le quotidien Business Day, Dr Zweli Mkhize est le cinquième ministre sud-africain à être atteint du coronavirus. Avant lui, rappelle le journal, le virus avait frappé Gwede Mantashe, ministre des Ressources minérales et de l'énergie ; Thulas Nxesi, ministre de l'Emploi ; Ebrahim Patel ministre du Commerce et de l'industrie, et la ministre de la Défense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Tous les quatre se sont complètement rétablis, précise Business Day.