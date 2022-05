Le Maroc accueillera la finale de la Ligue des champions de la CAF

"La CAF a reçu des offres du Sénégal et du Maroc et, après le retrait ultérieur de l'offre sénégalaise, le Maroc a obtenu les droits d'organisation", a déclaré le porte-parole.



La CAF n'a pas précisé dans quelle ville se déroulerait le rendez-vous majeur de la compétion continentale la plus prestigieuse des clubs africains. Agadir, Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger sont des sites possibles.



Les Egyptiens d'Al Ahly, dix fois champion d'Afrique, s'étaient une nouvelle fois imposés en juillet dernier en finale de la précédente édition face aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs (3-0) au stade Mohammed-V de Casablanca.



La décision d'organiser une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions au Maroc va déplaire aux tenants du titre, qui ont de grandes chances d'affronter le club marocain du Wydad Casablanca en finale.



Dans l'espoir d'atteindre la finale et de décrocher un troisième titre consécutif, Al Ahly avait en effet demandé le week-end dernier au président de la CAF, Patrice Motsepe, que la finale soit organisée dans un pays neutre, en vain.



Lors des demi-finales aller du week-end dernier, le Wydad a battu le Petro Luanda 3-1 en Angola, tandis qu'Al Ahly s'est imposé 4-0 à domicile au Caire contre les Algériens de l'Entente de Sétif.



Les matchs retour sont prévus à Casablanca et Alger ce vendredi et samedi.