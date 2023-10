Le football à l'épreuve du conflit israélo-palestinien

Avec la recrudescence des hostilités entre Israël et la Palestine, les acteurs du football marchent sur des œufs. Bien que le sujet soit principalement politique, il a aussi de lourdes conséquences humanitaires qui touchent le monde du football.



La FIFA, organe dirigeant du football, a toujours été officiellement considérée comme apolitique. Cependant, la pression pour s'exprimer augmente à mesure que le conflit s'intensifie. Mais prendre position n'est pas sans risques.

Plusieurs footballeurs en Europe ont constaté récemment que prendre position dans ce conflit sensible peut se retourner contre eux, tout comme le fait de rester silencieux.

Controverses à la chaîne

Le 11 octobre dernier, en France, Kylian Mbappé, joueur français du PSG d'origine camerounaise, a été critiqué sur les réseaux sociaux et dans les médias pour ne pas avoir réagi aux "actes terroristes du Hamas".



De même en France, Youcef Atal, joueur algérien du club de Nice, est actuellement suspendu par son club et fait l'objet d'une enquête pour "apologie du terrorisme". Il avait partagé sur Instagram une vidéo d'un prédicateur palestinien demandant à Dieu d’envoyer "un jour noir sur les Juifs". Il s'est excusé et a retiré la publication depuis.

Tourbillon géopolitique

En Allemagne, Anwar El-Ghazi, international néerlandais, a été suspendu le 17 octobre 2023 par le club de Mayence pour un message de soutien à la Palestine sur les réseaux sociaux, considéré comme "inacceptable" et "non conforme aux valeurs du club", selon un communiqué du club de Bundesliga.



Noussair Mazraoui, joueur marocain, fait face à des accusations similaires de la part du Bayern Munich après avoir exprimé son soutien à la cause palestinienne le 15 octobre 2023. Dans ce contexte, la Premier League envisage de recommander à ses clubs membres de ne pas autoriser l'affichage de drapeaux israéliens et palestiniens dans les stades.

Cependant, Mohamed Salah, joueur égyptien de Liverpool et l'une des figures les plus emblématiques du football dans le monde arabe, a appelé à une "aide humanitaire d'urgence pour Gaza".