Lancement de la 10e édition du festival "Rendez-vous chez nous"

Une quinzaine de pays avec une cinquantaine de compagnies sont présentes. Le festival se penche sur le thème de l’extrémisme violent, le terrorisme qui a pris des proportions inquiétantes ces derniers mois dans le pays.

Sébastien Ilboudo, festivalier, explique que qu'il "participe chaque année à ce festival".

"Rendez-vous chez nous!", est un lieu de rencontre, d’échanges et de brassage culturel entre les peuples. Pour rester collé à l’actualité, cette année comme l’an passé, le festival se penche sur le dialogue et la résilience pour que l’art continu de contribuer à la lutte contre les conflits.

Pour Boniface Kagambega, directeur artistique du festival, "c’est mobiliser les populations, les autorités, les artistes face à des questions de radicalisation, de terrorisme. Comment ensemble nous pouvons nous battre et ne pas stigmatiser une population, une ethnie et qu’ensemble les burkinabè se donne la main pour faire avancer ce pays".

Yannick Cochand, un festivalier de Suisse, souligne que "la culture est le dernier rempart par rapport aux extrémismes qu’on connaît et à la montée du djihadisme... C’est un festival généreux et ouvert qui porte les droits humains fondamentaux notamment les droits culturels. C’est très important que nous autres du Nord, on vienne témoigner notre respect, notre soutien en étant là physiquement".