La Sierra Leone disputera son prochain match à domicile à huis clos

Le Liberia, vainqueur 3 à 1 à l'aller et désormais qualifié pour la phase de groupes, était sorti victorieux de ce premier tour éliminatoire en ne s'inclinant que 1 à 0 au match retour.

En raison de l'invasion du terrain par des spectateurs, du jet d'objets et du service d'ordre "insuffisant dans et autour du stade", la commission de discipline de la Fifa a infligé à la Fédération de Sierra Leone un match à huis clos pour le prochain match à domicile de sa sélection et une amende de 50.000 CHF (45.700 EUR).

La Fédération du Liberia de football avait dénoncé l'accueil réservé à sa sélection, assurant que l'équipe avait été attaquée par des supporters armés et empêchée de s'entraîner.