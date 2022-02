Avec primes, honneurs et titres fonciers, le Sénégal honore les champions d’Afrique

Le président Macky Sall a élevé les Lions, le sélectionneur national Aliou Cissé, leur staff et les membres de la délégation officielle du Sénégal à la CAN 2021 aux grades de Grands croix, commandeurs et officiers dans l’Ordre national du Lion.

Après ces distinctions, le président Sall leur a offert une prime spéciale. "Les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun une prime spéciale de 50 millions FCFA et un terrain de 200m2 à Dakar. En outre, ils recevront également chacun un terrain de 500m2 dans le premier arrondissement de la nouvelle ville de Diamniadio pour former la cité de la tanière en souvenir de ce premier sacre à la CAN", a déclaré le Chef de l’Etat sénégalais.

Très fier de lui et de ses coéquipiers, le capitaine Kalidou Koulibaly a une nouvelle fois salué l’engagement des autorités et le soutien et la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais.

"Merci à nos supporters, le 12e Gaindé (lion). Monsieur le Président de la République, nous voudrions garder le meilleur pour la fin, en adressant mille mercis au peuple sénégalais debout comme un seul homme et derrière nous depuis le début du tournoi. Cette victoire n’a été possible que grâce à leur soutien, leurs prières, leur bénédiction et leur mobilisation sans faille", affirme-t-il, visiblement ému.

Le capitaine a aussi réaffirmé la soif de vaincre des lions. "Devant vous et devant le peuple sénégalais, que reste t-il d'autre, Monsieur le Président, que vous dire que vous avez montré la voie, le chemin qui mène à la conquête des trophées. Sachez qu’en bons Lions nous ne serons pas rassasiés. Nous essaierons au plutôt et pendant le plus longtemps possible de vous ramener d'autres trophées", promet-il.

De son côté Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, se projette déjà sur les échanges futurs.

"Le lion a été patient, mais le lion a goûté à la saveur du trophée continental, il en cherchera d'autres", dit-il avec optimisme.

Il rappelle par ailleurs que cela passe par une qualification "contre les pharaons d'Égypte dans un mois et aller à la conquête du monde et essayer de donner au peuple sénégalais des résultats qu'aucune autre équipe africaine n'a jamais réalisés. Nous fédération -- et je peux aussi parler au nom des joueurs et de l'encadrement -- nous sommes prêt à relever ce défi", soutient-il.